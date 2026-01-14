Нападение с ножом на учительницу и одноклассника: в Киеве подростку выбрали СИЗО
Подросток, подозреваемый в покушении на убийство учительницы и одноклассника в Оболонском районе Киева, получил меру пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщила столичная прокуратура.
По ходатайству ювенальных прокуроров, 14-летнему жителю Киевской области избрали 60 дней СИЗО, залог не предусмотрен.
Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением правоохранителей: ранее сообщалось, что после нападения он порезал себе руки и живот, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Когда лечение закончится, фигуранта должны доставить в СИЗО.
"Напомним, 12 января 2026 года утром ученик 9 класса пришел в школу, где учится, с рюкзаком, в котором принес балаклаву, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления. Сначала парень нанес несколько ударов ножом учительнице, а затем однокласснику", – отметили в прокуратуре.
Правоохранители квалифицировали действия подростка как покушение на жизнь двух людей. Возможное наказание – от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
По состоянию на 13 января пострадавшие находились в реанимации.
Ранее Национальная полиция отмечала, что у подозреваемого нашли переписку с, возможно, представителями спецслужб РФ, с которыми он обсуждал нападение накануне и в день его совершения.
- В сентябре 2025-го глава МВД сообщало, что на Закарпатье подросток хотел устроить резню в школе в прямом эфире.
