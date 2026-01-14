Напад з ножем на вчительку та однокласника: у Києві підлітку обрали СІЗО

14-річного підозрюваного у нападі в столичній школі переведуть до СІЗО, коли він закінчить лікування

Фото: Київська міська прокуратура

Підліток, підозрюваний у замаху на вбивство учительки та однокласника в Оболонському районі Києва, отримав запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомила столична прокуратура.

За клопотанням ювенальних прокурорів, 14-річному жителю Київської області обрали 60 днів СІЗО, застава не передбачена.

Зараз підозрюваний перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців: раніше повідомлялось, що після нападу він порізав собі руки та живіт, його стан оцінювався як задовільний. Коли лікування закінчиться, фігуранта мають доправити до СІЗО.

"Нагадаємо, 12 січня 2026 року зранку учень 9 класу прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину. Спочатку хлопець завдав кілька ударів ножем вчительці, а потім однокласнику", – зауважили в прокуратурі.

Правоохоронці кваліфікували дії підлітка як замах на життя двох людей. Можливе покарання – від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Станом на 13 січня постраждалі перебували у реанімації.

Раніше Національна поліція зазначала, що у підозрюваного знайшли листування з, можливо, представниками спецслужб РФ, з якими він обговорював напад напередодні й у день його скоєння.