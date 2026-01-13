Напад у школі Києва. Підлітку оголосили підозру, поранені перебувають у реанімації

Підліток після нападу завдав собі шкоди, наразі він перебуває у лікарні під наглядом лікарів і правоохоронців

Підозрюваний школяр (Фото: поліція Києва)

Підлітку, який напав з ножем на вчительку й однокласника 12 січня в одній зі шкіл Києва, оголосили підозру. Про це повідомила Нацполіція.

Дії 14-річного школяра кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб. За даними правоохоронців, він ударив ножем 39-річну вчительку та 14-річного однокласника – обидва постраждалі перебувають у реанімації.

Після нападу підліток порізав собі руки й живіт, зачинившись у шкільній вбиральні. Він у задовільному стані перебуває у лікарні під наглядом лікарів і правоохоронців.

Під час обшуку в школі й за місцем проживання підлітка слідчі вилучили телефон і ноутбук, що будуть ретельно вивчатися правоохоронцями. Під час огляду одного ґаджета поліціянти виявили листування із ймовірно представниками ворожих спецслужб. З ними юнак обговорював напад напередодні й безпосередньо в день події.

Триває досудове розслідування, школяр затриманий у процесуальному порядку.

Вилучений ніж (Фото: поліція Києва)

Вилучений шолом (Фото: поліція Києва)