Нападение в школе Киева. Подростку объявили подозрение, раненые находятся в реанимации
Подростку, напавшему с ножом на учительницу и одноклассника 12 января в одной из школ Киева, объявили подозрение. Об этом сообщила Нацполиция.
Действия 14-летнего школьника квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. По данным правоохранителей, он ударил ножом 39-летнюю учительницу и 14-летнего одноклассника – оба пострадавших находятся в реанимации.
После нападения подросток порезал себе руки и живот, закрывшись в школьной уборной. Он в удовлетворительном состоянии находится в больнице под наблюдением врачей и правоохранителей.
Во время обыска в школе и по месту жительства подростка следователи изъяли телефон и ноутбук, которые будут тщательно изучаться правоохранителями. При осмотре одного гаджета полицейские обнаружили переписку с вероятно представителями вражеских спецслужб. С ними юноша обсуждал нападение накануне и непосредственно в день происшествия.
Продолжается досудебное расследование, школьник задержан в процессуальном порядке.
- В сентябре 2025-го на Закарпатье подросток хотел устроить резню в школе в прямом эфире.
Комментарии (0)