Нападение в школе Киева. Подростку объявили подозрение, раненые находятся в реанимации

Подросток после нападения нанес себе вред, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и правоохранителей

Подозреваемый школьник (Фото: полиция Киева)

Подростку, напавшему с ножом на учительницу и одноклассника 12 января в одной из школ Киева, объявили подозрение. Об этом сообщила Нацполиция.

Действия 14-летнего школьника квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. По данным правоохранителей, он ударил ножом 39-летнюю учительницу и 14-летнего одноклассника – оба пострадавших находятся в реанимации.

После нападения подросток порезал себе руки и живот, закрывшись в школьной уборной. Он в удовлетворительном состоянии находится в больнице под наблюдением врачей и правоохранителей.

Во время обыска в школе и по месту жительства подростка следователи изъяли телефон и ноутбук, которые будут тщательно изучаться правоохранителями. При осмотре одного гаджета полицейские обнаружили переписку с вероятно представителями вражеских спецслужб. С ними юноша обсуждал нападение накануне и непосредственно в день происшествия.

Продолжается досудебное расследование, школьник задержан в процессуальном порядке.

Изъятый нож (Фото: полиция Киева)

Изъятый шлем (Фото: полиция Киева)