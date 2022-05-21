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"Не дают покинуть место "эвакуации". Как россияне депортируют мариупольцев. Видео

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 08:22
Источник: Андрющенко Time

Горсовет Мариуполя показал, как оккупанты депортируют мирных жителей. Видео опубликовал советник мэра Петр Андрющенко.

"Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем на россию. Российские военные и "официальные волонтеры" блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации", – написал Андрющенко.

Катерина Амеліна
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оккупанты мариуполь депортация украинцев
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