"Не дают покинуть место "эвакуации". Как россияне депортируют мариупольцев. Видео

Горсовет Мариуполя показал, как оккупанты депортируют мирных жителей. Видео опубликовал советник мэра Петр Андрющенко.

"Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем на россию. Российские военные и "официальные волонтеры" блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации", – написал Андрющенко.

Катерина Амеліна

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