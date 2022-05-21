"Не дают покинуть место "эвакуации". Как россияне депортируют мариупольцев. Видео
21.05.2022, 08:22
Источник: Андрющенко Time
Горсовет Мариуполя показал, как оккупанты депортируют мирных жителей. Видео опубликовал советник мэра Петр Андрющенко.
"Район Метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем на россию. Российские военные и "официальные волонтеры" блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации", – написал Андрющенко.
- 16 мая в Генштабе ВСУ заявили, что с мариупольской Азовстали вывезли в ОРДЛО 53 тяжелораненых и еще 211 военных. Там заверили, что всех военных обменяют.
- Министр реинтеграции Ирина Верещук заверила, что раненых защитников Азовстали обменяют, когда стабилизируется их состояние. Президент Владимир Зеленский заявил, что в эвакуации защитников Азовстали участвуют влиятельные международные посредники.
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