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Ночью над Днепропетровской областью сбили два самолета оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 10:36
Ночью над Днепропетровской областью сбили два самолета оккупантов - Фото
Подразделения ПВО ВСУ (Фото – командование объединенных сил ВСУ)

Воздушное командование "Восток" сообщило, что ночью над Днепропетровской областью средствами ПВО воздушных сил уничтожены два вражеских самолета. Подробности пока не сообщаются.

Ранее Генеральный штаб ВСУ рассказал, что за предыдущие сутки уничтожено 10 воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

Дмитрий Смирнов
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пво авиация ВСУ
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