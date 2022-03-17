Ночью над Днепропетровской областью сбили два самолета оккупантов

Воздушное командование "Восток" сообщило, что ночью над Днепропетровской областью средствами ПВО воздушных сил уничтожены два вражеских самолета. Подробности пока не сообщаются.

Ранее Генеральный штаб ВСУ рассказал, что за предыдущие сутки уничтожено 10 воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

Дмитрий Смирнов

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