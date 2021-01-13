Новым главой полиции в Луганской области стал полковник Олег Григоров
Сегодня, 13 января, замглавы Нацполиции Вадим Троян представил полицейским в Луганской области нового руководителя – полковника Олега Григорова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Трояна, Григоров 21 год служит в следственных подразделениях. До назначения в Луганскую область был замначальника полиции Запорожья – начальником следственного управления.
Основным приоритетами в работе Григоров назвал оперативное и своевременное реагирование на сообщения граждан, а также раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, особенно с применением оружия.
Кроме того он подчеркнул важность открытости полиции для граждан и тесной коммуникации с общественностью и средствами массовой информации.
Полковник полиции Олег Алексеевич Григоров был назначен 6 ноября 2019 года на должность замначальника ГУНП в Запорожской области – начальником следственного управления. До этого занимал аналогичную должность в полиции Сумской области.
В декабре 2016 года был одним из кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований.
Согласно декларации, поданной 13 марта 2020 года, имеет в совместной собственности квартиру площадью 62 кв.м в Сумах. На него зарегистрирован автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, 2006 года, стоимостью 490 000 грн. За 2019 год заработал 418 709 грн в ГУНП Сумской и Запорожской областей. Женат. Имеет дочь.
- В декабре 2020 года был уволен начальник Нацполиции в Луганской области полковник полиции Сергей Колесник, который занимал этот пост с мая 2018-го.
Читайте также: "Неприятно, но эффективно". В главу патрульной полиции выстрелили из электрошокера – видео
Комментарии