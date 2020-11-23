"Неприятно, но эффективно". В главу патрульной полиции выстрелили из электрошокера – видео

Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков испытал на себе новый электрошокер украинских правоохранителей Taser Х2. Видео опубликовано пресс-службой департамента.

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Жуков сказал, что этот электрошокер используют в 100 странах мира и он является безопасным способом обезвредить правонарушителя – с минимальным риском нанесения вреда ему и полицейскому. Глава патрульной полиции добавил, что использование Taser также одобрено Минздравом.

Вскоре после этих слов Жукову выстрелили в спину из электрошокера. Спустя несколько секунд оцепенения на мате, он поднялся. Полицейский сказал, что это было неприятно, но он цел и здоров. Жуков объяснил, что после удара электрошокера мышцы максимально сократились, однако при этом он оставался в сознании и свободно дышал.

"Как только Taser выключили, неприятные ощущения прошли. Сейчас я чувствую себя как после изматывающей тренировки и точно не готов вступать в драку", – описал ощущения он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал испытания в Twitter, написав, что шокер обездвиживает нарушителя, но не наносит ему серьезных ранений.

"Неприятно, но эффективно и менее опасно!" – добавил он.

Жуков в 2014-м воевал на Донбассе под позывным "Маршал" в составе 79-я отдельной десантно-штурмовой бригады. Участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и боях за Донецкий аэропорт.

11 ноября 2020-го Кабмин предложил расширить права полицейских на применение электрошокера.

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