"Неприятно, но эффективно". В главу патрульной полиции выстрелили из электрошокера – видео

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Электрошокер Taser X2 не наносит серьезных ранений нарушителю, но эффективно обездвиживает, прокомментировал испытания Аваков

Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков испытал на себе новый электрошокер украинских правоохранителей Taser Х2. Видео опубликовано пресс-службой департамента.

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Жуков сказал, что этот электрошокер используют в 100 странах мира и он является безопасным способом обезвредить правонарушителя – с минимальным риском нанесения вреда ему и полицейскому. Глава патрульной полиции добавил, что использование Taser также одобрено Минздравом.

Вскоре после этих слов Жукову выстрелили в спину из электрошокера. Спустя несколько секунд оцепенения на мате, он поднялся. Полицейский сказал, что это было неприятно, но он цел и здоров. Жуков объяснил, что после удара электрошокера мышцы максимально сократились, однако при этом он оставался в сознании и свободно дышал.

"Как только Taser выключили, неприятные ощущения прошли. Сейчас я чувствую себя как после изматывающей тренировки и точно не готов вступать в драку", – описал ощущения он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал испытания в Twitter, написав, что шокер обездвиживает нарушителя, но не наносит ему серьезных ранений.

"Неприятно, но эффективно и менее опасно!" – добавил он.

  • Жуков в 2014-м воевал на Донбассе под позывным "Маршал" в составе 79-я отдельной десантно-штурмовой бригады. Участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и боях за Донецкий аэропорт.
  • 11 ноября 2020-го Кабмин предложил расширить права полицейских на применение электрошокера.

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Теги: электрошокер, полиция, арсен аваков, евгений жуков, Taser
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