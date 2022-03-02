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Новый удар России по центру Харькова: погибли минимум четыре человека – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 12:31

В результате нового ракетного удара по центру Харькова погибли как минимум четыре человека. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

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На данный момент из-под завалов достали 10 человек. Предварительно: погибли четыре человека, травмированы – девять.

Спасательные работы продолжаются.

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданиям полиции и СБУ в Харькове.

Марк Сировой
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сбу ракетный удар Харьков мвд
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