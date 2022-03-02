Новый удар России по центру Харькова: погибли минимум четыре человека – видео

В результате нового ракетного удара по центру Харькова погибли как минимум четыре человека. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На данный момент из-под завалов достали 10 человек. Предварительно: погибли четыре человека, травмированы – девять.

Спасательные работы продолжаются.

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданиям полиции и СБУ в Харькове.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.