Новый удар России по центру Харькова: погибли минимум четыре человека – видео
02.03.2022, 12:31
В результате нового ракетного удара по центру Харькова погибли как минимум четыре человека. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.
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На данный момент из-под завалов достали 10 человек. Предварительно: погибли четыре человека, травмированы – девять.
Спасательные работы продолжаются.
Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданиям полиции и СБУ в Харькове.
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