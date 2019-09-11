Облсовет Закарпатья вспомнил о 20 годах в Чехословакии: документ

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В Закарпатском областном совете поздравили чешские органы местного самоуправления со 100-летней годовщиной Сен-Жерменского мирного договора, после которого Закарпатье 20 лет (1919-1939) находилось в составе Чехословакии.

Фото документа опубликовал в Facebook представитель Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско после встречи с президентом Чехии Милошем Земаном.

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Фото: Михаил Тяско/Facebook

Депутаты передают чешским коллегам "самые искренние поздравления" и вспоминают, что Закарпатье 20 лет входило в состав Чехословакии. Кроме того, они отмечают дружественные и доверительные отношения между странами, а также вклад Чехии в евроинтеграционные процессы Украины.

На встрече с делегацией подкарпатских русинов с Земаном обсуждался вопрос "большей автономии" региона. Чешский лидер сообщил, что поговорит о проблемах русинов с президентом Владимиром Зеленским.

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