Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ОБСЕ зафиксировала нарушения "тишины" в районе разведения сил

ОБСЕ зафиксировала нарушения "тишины" в районе разведения сил - Фото
Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)
09.01.2020, 09:33

ОБСЕ сообщает о взрывах на двух участках разведения сил и средств на Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 7 января нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Ведя наблюдение в 2 км к востоку от Богдановки (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), члены патруля миссии слышали два взрыва неопределенного происхождения, а также примерно 30 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - все на расстоянии примерно 1–2,5 км к юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)", - отметили в пресс-службе.

Ведя наблюдение на западной окраине Петровского и к северу от него, наблюдатели слышали один взрыв неопределенного происхождения, а также около 120 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия (по оценке ОБСЕ, все вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

На участке разведения наблюдатели также видели человека в одежде военного типа (с двумя собаками), который шел вблизи траншеи вблизи северно-восточного угла участка разведения, а потом спустился в нее.

Читайте также: Комбат 93-й бригады о Петровском: Сепары будут имитировать уход

 

Напишите нам
обсе Петровское богдановка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 