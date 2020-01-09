ОБСЕ зафиксировала нарушения "тишины" в районе разведения сил

Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 7 января нарушение режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Ведя наблюдение в 2 км к востоку от Богдановки (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), члены патруля миссии слышали два взрыва неопределенного происхождения, а также примерно 30 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - все на расстоянии примерно 1–2,5 км к юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)", - отметили в пресс-службе.

Ведя наблюдение на западной окраине Петровского и к северу от него, наблюдатели слышали один взрыв неопределенного происхождения, а также около 120 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия (по оценке ОБСЕ, все вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

На участке разведения наблюдатели также видели человека в одежде военного типа (с двумя собаками), который шел вблизи траншеи вблизи северно-восточного угла участка разведения, а потом спустился в нее.

26 июня 2019 года ВСУ провела первый этап отвода сил в Станице Луганской, 1 ноября штаб ООС заявил о завершении разведения в Золотом-4, а 11 ноября - в районе Богдановки/Петровского.

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