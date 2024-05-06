Община в Сумской области осталась без света из-за российской атаки

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После российской атаки во второй половине дня в Белопольской общине Сумской области исчезло электроснабжение. Об этом сообщила областная военная администрация.

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Ночью из-за российской дроновой атаки была повреждена энергетическая инфраструктура. ОВА отмечает, что в 14:30 благодаря слаженной работе ГСЧС и энергетиков удалось заживить фактически всех потребителей в области, кроме общин приграничья, которые были без света еще до этой атаки.

Однако уже в 15:00 оккупанты снова ударили по объектам энергетики в Белопольской общине – та сейчас остается без электроснабжения, написала обладминистрация.

Ведомство призвало потребителей рационально пользоваться электроэнергией в "пиковые" часы потребления (с 7 до 10 и с 17 до 22 часов), что поможет уменьшить нагрузку на сети.

ОВА призвала:

→ выключать из розетки неиспользуемые электроприборы

→ использовать мощные электроприборы поочередно, если можно включать их утром или в ночные часы;

→ снизить использование электричества в местах общего использования.

Расстояние от Белополья до границы с РФ составляет около 6,7 км.

В ночь на 6 мая РФ атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить почти все вражеские беспилотники.

Ночью оккупационные войска нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Сумской области. В областном центре, Белополье, Лебедине и Ахтырке после этого частично исчезло водоснабжение и электроснабжение.

Сегодня вечером в Сумах будет приостановлено водоснабжение на шесть часов, горожан призвали сделать запас воды.

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