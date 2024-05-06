Громада на Сумщині лишилася без світла через російську атаку

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Після російської атаки у другій половині дня у Білопільській громаді на Сумщині зникло електропостачання. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

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Уночі через російську дронову атаку було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. ОВА зазначає, що о 14:30 завдяки злагодженій роботі ДСНС та енергетиків вдалося заживити фактично всіх споживачів в області, окрім громад прикордоння, які були без світла ще до цієї атаки.

Проте вже о 15:00 окупанти знову вдарили по об'єктах енергетики у Білопільській громаді – вона наразі залишається без електропостачання, написала обладміністрація.

Відомство закликало споживачів раціонально користуватися електроенергією у "пікові" години споживання (з 7 до 10 та з 17 до 22 години), що допоможе зменшити навантаження на мережі.

ОВА закликала:

→ вимикати з розетки електроприлади, які не використовуються

→ використовувати потужні електроприлади по черзі, якщо можна, вмикати їх вранці або в нічні години;

→ знизити використання електрики в місцях загального користування.

Відстань від Білопілля до кордону з РФ становить близько 6,7 км:

У ніч проти 6 травня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed, Силам оборони вдалося збити майже всі ворожі безпілотники.

Уночі окупаційні війська завдали авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Сумської області. В обласному центрі, Білопіллі, Лебедині й Охтирці після цього частково зникло водопостачання та електропостачання.

Сьогодні ввечері у Сумах буде призупинене водопостачання на шість годин, містян закликали зробити запас води.

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