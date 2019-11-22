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Обыски в мэрии Одессы: в ГПУ говорят о присвоении 100 млн грн

Обыски в мэрии Одессы: в ГПУ говорят о присвоении 100 млн грн - Фото
Одесская мэрия (Фото: скриншот из видео горсовета)
22.11.2019, 17:33

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований, Служба безопасности Украины и Генпрокуратура проводят обыски в горсовете Одессы

Генеральная прокуратура рассказала о деталях обысков в мэрии Одессы. По их данным, чиновники горсовета якобы присвоили около 100 млн гривень во время погашения кредитной задолженности перед частным банком. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

По версии следствия, чиновники якобы искусственно создали задолженность перед банком, затем сумму завысили на 100 млн гривень и обратились к мэрии с требованием ее погашения.

Сейчас обыски проводятся в мэрии, а также фирмах, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. 

  • Ранее сообщалось, что ГБР, СБУ и ГПУ проводят обыски в горсовете Одессы.
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гпу одесса обыски мэрия
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