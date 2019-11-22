Обыски в мэрии Одессы: в ГПУ говорят о присвоении 100 млн грн

Одесская мэрия (Фото: скриншот из видео горсовета)

Генеральная прокуратура рассказала о деталях обысков в мэрии Одессы. По их данным, чиновники горсовета якобы присвоили около 100 млн гривень во время погашения кредитной задолженности перед частным банком. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, чиновники якобы искусственно создали задолженность перед банком, затем сумму завысили на 100 млн гривень и обратились к мэрии с требованием ее погашения.

Сейчас обыски проводятся в мэрии, а также фирмах, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.