Одесса. Что происходит в районе крушения танкера - фото

Фото: dumskaya.net

Сегодня в Черном море в районе одесского пляжа пляжа Дельфин, куда 22 ноября выбросило танкер Delfi, устанавливают сорбирующие боновые ограждения. Об этом сообщает Думская.

По подсчетам специалистов, в месте крушения танкера вылилось до 150 килограммов нефтепродуктов. Локализовать разлив раньше не смогли из-за шторма.

Фото: dumskaya.net

"С одной стороны шторм не позволил установить сорбирующие боны, с другой – очень сильно уменьшил концентрацию загрязняющих веществ в месте крушения. Если в ночь с 22 на 23 ноября норма была превышена более чем в 150 раз, то сегодня – в 19", - отметила на аппаратном совещании 25 ноября директор департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк.

Фото: dumskaya.net

21 ноября ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не может начать аварийно-спасательные действия. Усложняло ситуацию и непрекращающийся сильный шторм.

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