Одесса. Сколько потратит мэрия на новую систему голосования

Фото: dumskaya.net

11 млн 375 000 грн намерена потратить мэрия Одессы на новую аудиовизуальную конгресс-систему для Большого сессионного зала городского совета. Об этом сообщает Думская.

Соответствующий тендер горисполком объявил еще в августе, вчера был последний день подачи тендерных предложений. Пока заявки прислали только две фирмы - частное акционерное общество Лидер и ООО IT-Интегратор.

"Мультимедийная конгресс-система - это единая информационно-медийная и коммуникационная среда, которая обеспечит эффективный доступ к информации участникам заседаний и обмен информации между ними в процессе проведения сессий", - объяснили в мэрии.

Закупить хотят продукцию китайской компании Tiden или аналогичные изделия. Конгресс-система будет состоять из центрального блока, сервера управления, четырех больших, 55-дюймовых, видеопанелей; мультимедийного терминала председательствующего, 82 депутатских терминалов и дополнительного оборудования.

"Терминалы не только позволяют голосовать, но и отображают сопутствующую информацию (документы, презентации, изображения видео), которую можно редактировать. К примеру, несколько депутатов могут одновременно вносить правки в один документ, готовя его к обсуждению", - отмечается в сообщении.

Рабочие места оснащены микрофонами и видеокамерами (изображение выступающего выводится на большие экраны), поддерживают синхронный перевод с 64 языков.

Издание отмечает, что при помощи этих устройств можно проводить видеоконференции, способны проверить, присутствовал ли человек при голосовании, или же кто-то нажал кнопку за него - по запросу делается моментальное фото всех рабочих мест в зале.