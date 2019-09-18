Выборы в Одессе. Местные депутаты решили не беспокоить Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня в ходе заседания сессии городского совета была сделана попытка включить в повестку дня проект обращения депутатов к президенту Владимиру Зеленскому с требованием объявить в Одессе досрочные местные выборы. Об этом сообщает Думская.

С инициативой выступил депутат Владимир Корниенко, который зачитал обращение, в котором попросил президента Зеленского объявить выборы, так как местные жители "устали от коррупции и требуют полной перезагрузки властной вертикали".

Поддержали проект решения Корниенко только шесть человек.