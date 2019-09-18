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Выборы в Одессе. Местные депутаты решили не беспокоить Зеленского

Выборы в Одессе. Местные депутаты решили не беспокоить Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.09.2019, 13:13

За обращение к президенту о проведении досрочных выборов мэра Одессы проголосовали только шесть депутатов горсовета

Сегодня в ходе заседания сессии городского совета была сделана попытка включить в повестку дня проект обращения депутатов к президенту Владимиру Зеленскому с требованием объявить в Одессе досрочные местные выборы. Об этом сообщает Думская.

С инициативой выступил депутат Владимир Корниенко, который зачитал обращение, в котором попросил президента Зеленского объявить выборы, так как местные жители "устали от коррупции и требуют полной перезагрузки властной вертикали".

Поддержали проект решения Корниенко только шесть человек.

  • НАБУ и САП подозревали мэра Одессы Труханова и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое. Прокуроры требовали 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельман.
  • Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы.
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Владимир Зеленский одесса геннадий труханов горсовет
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