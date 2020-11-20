Одесса согласилась на карантин выходного дня
В рабочие дни Одесса будет жить по правилам "оранжевой зоны", а в субботу-воскресенье – по правилам карантина выходного дня
Горсовет Одессы согласился ввести карантин выходного дня, тогда как на прошлой недели город отказался выполнять соответсвующее решение Кабмина. Об этом сообщил спикер Одесского горсовета.
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Как отмечается, на внеочередном заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решили принять введенные правительством ограничения.
Как отмечается, в рабочие дни Одесса будет жить по правилам "оранжевой зоны", а в субботу-воскресенье – по правилам карантина выходного дня.
- 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня предварительно – до конца месяца.
- Мэры ряда городов высказали недовольство карантином выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью. В Кабмине грозят штрафами мэрам, которые отказываются вводить ограничения.
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