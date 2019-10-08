Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Одесса. В мэрии заверили, что останутся русскоязычные классы

Одесса. В мэрии заверили, что останутся русскоязычные классы - Фото
Школа (фото - depositphotos.com)
08.10.2019, 10:32

Начальник городского департамента образования Одессы отметила, что резкой украинизации всех школьников пока не будет

Русскоязычные классы сохранятся в школах Одессы и после 2020 года. Об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет Думская.

По ее словам, сейчас все общеобразовательные учебные заведения города являются де-факто двуязычными, хотя, согласно уставам, преподавание в них ведется на государственном языке.

"Родители учащихся 1-4 классов могут выбрать для своих детей преподавание на одном из языков национальных меньшинств. Эта норма сохранится и после вступления в силу соответствующих положений закона об образовании", - отметила чиновник.

Она уточнила, что сейчас в Одессе примерно 10% учащихся первых классов получают знания на русском языке.

"Других языков национальных меньшинств родители не выбирали, но у нас и нет физической возможности обеспечить это. Исключением является болгарский, на котором ведутся отдельные уроки в школе 31, но для нее педагогов в соответствии с межгосударственным соглашением предоставила Республика Болгария", - сказала Буйневич.

Не ожидает резкая украинизация и тех учащихся 5-11 классов, которые сейчас получают знания на русском.

По словам Буйневич, они продолжат обучение на этом же языке, но с постепенным увеличением количества предметов на украинском.

Издание отмечает, что согласно закону, преподавание в школе II ступени (5-9 классы) может вестись на одном из языков коренных народов Украины.

"Правда, самого перечня этих народов в законодательстве нет. Мы ожидаем, что данный пробел будет восполнен", - сказала Буйневич и добавила, что обучение в школах III ступени (10-12 классы) будет осуществляться только на украинском языке.

  • 16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В тот же день Конституционный суд на закрытом заседании признал конституционной языковую статью закона об образовании.

Читайте также: Через год русскоязычных школ не будет - Глава Минобразования

Напишите нам
украинизация одесса школа Елена Буйневич
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 