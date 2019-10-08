Одесса. В мэрии заверили, что останутся русскоязычные классы

Школа (фото - depositphotos.com)

Русскоязычные классы сохранятся в школах Одессы и после 2020 года. Об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет Думская.

По ее словам, сейчас все общеобразовательные учебные заведения города являются де-факто двуязычными, хотя, согласно уставам, преподавание в них ведется на государственном языке.

"Родители учащихся 1-4 классов могут выбрать для своих детей преподавание на одном из языков национальных меньшинств. Эта норма сохранится и после вступления в силу соответствующих положений закона об образовании", - отметила чиновник.

Она уточнила, что сейчас в Одессе примерно 10% учащихся первых классов получают знания на русском языке.

"Других языков национальных меньшинств родители не выбирали, но у нас и нет физической возможности обеспечить это. Исключением является болгарский, на котором ведутся отдельные уроки в школе 31, но для нее педагогов в соответствии с межгосударственным соглашением предоставила Республика Болгария", - сказала Буйневич.

Не ожидает резкая украинизация и тех учащихся 5-11 классов, которые сейчас получают знания на русском.

По словам Буйневич, они продолжат обучение на этом же языке, но с постепенным увеличением количества предметов на украинском.

Издание отмечает, что согласно закону, преподавание в школе II ступени (5-9 классы) может вестись на одном из языков коренных народов Украины.

"Правда, самого перечня этих народов в законодательстве нет. Мы ожидаем, что данный пробел будет восполнен", - сказала Буйневич и добавила, что обучение в школах III ступени (10-12 классы) будет осуществляться только на украинском языке.

16 июля вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В тот же день Конституционный суд на закрытом заседании признал конституционной языковую статью закона об образовании.

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