Одесса. Водитель такси украла с карточки клиентки 72 000 грн - полиция

Такси (Фото EPA)

В Одессе сотрудники полиции задержали водителя такси, которая украла с карты своего пассажира 72 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.

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По данным полиции, услугами такси женщина воспользовалась за полночь и по дороге уснула. Водитель такси воспользовалась ситуацией и забрала из сумочки пассажирки телефон, банковскую карту, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72 000 грн. 32-летняя женщина призналась в краже.

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Ей сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 185 (кража) и части 1 статьи 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ей грозит, - это до пяти лет лишения свободы.

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