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Одесса. Задержаны подозреваемые в кражах топлива из резервуаров Укрзалізниці

Одесса. Задержаны подозреваемые в кражах топлива из резервуаров Укрзалізниці - Фото
Фото: npu.gov.ua
03.03.2020, 16:23

По данным полиции, масштабы хищений достигали 250-400 тонн в месяц, прибыль составляла от 4-6 млн грн

В Одесской области задержали преступную группу, которая подозревается кражах горючего из резервуаров Укрзалізниці. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Задержаны пять членов группировки, которые организовали похищение дизтоплива с территории локомотивного депо Одесской железной дороги.

Их задержали при попытке вывоза похищенного топлива. В полиции отметили, что в состав преступной группы входили действующие и бывшие работники структурного подразделения железной дороги, а также депутаты сельсоветов региона.

Полиция задержала преступную группу: фото

Фото: npu.gov.ua

По предварительной договоренности с должностными лицами специально оборудованные автомобили, куда из резервуаров перекачивали остатки дизтоплива, беспрепятственно заезжали на территорию локомотивного депо.

Похищенное имущество перевозилось в склады хранения, находившиеся на территории гаражных кооперативов Одессы. Реализовывали дизтопливо через подпольные АЗС и предприятия реального сектора экономики.

По предварительным подсчетам, масштабы хищений достигали 250-400 тонн в месяц. Прибыль составляла от 4-6 млн грн.

По месту хранения похищенного топлива и в офисах регионального филиала АО Укрзализниці прошли обыски.

Одесса. Изъятое дизтопливо - фото

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители изъяли более 700 000 грн, $17 500 и тысячу евро, "черновые" записи с указанием количества похищенного топлива, 62 тонны дизтоплива, а также спецавтомобили для его перевозки.

Изъятые деньги при обыске: фото

Фото: npu.gov.ua

Пяти лицам, в том числе двум действующим работникам регионального филиала Одесской железной дороги, сообщили о подозрении. Двум участникам преступной группировки - по ч. 2 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 (кража), двум - по ч. 5 ст. 185 (кража) и одном - по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

  • 17 декабря сотрудники ООО "Столес Лоджистик" совместно с правоохранителями задержали группу людей, которая якобы занималась хищениями из морских контейнеров, принадлежащих компании
Арина Толина
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