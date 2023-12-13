В Одессе взрывы. Работают силы ПВО, Россия запустила "шахеды"

Вечером 13 декабря россияне в очередной раз запустили "шахеды" по Украине. Силы ПВО отрабатывают на юге

Охота на "шахеды" (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

Вечером 13 декабря россияне в очередной раз запустили "шахеды" по Украине. Одесситов призывают оставаться в укрытиях, Силы обороны юга предупредили о работе ПВО.

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В 19:27 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 19:51 Силы обороны юга сообщили, что направление движения дронов – Белгород-Днестровский район.

"Силы противовоздушной обороны работают! Им не мешайте, в сеть ничего не выкладывайте", – призвали военные.

Воздушные силы в 20:07 призвали жителей Одессы находиться в укрытиях.

В 20:14 в Одессе прогремели взрывы, сообщило Суспільне.

В ночь на 13 декабря в небе над Киевом силы ПВО сбили 10 баллистических ракет, над Одессой – столько же "шахедов".

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