Українські захисники збили російські дрони-каміказе Shahed, зокрема, з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", оснащеного тепловізором. Відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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"Успішне застосування по "шахедах" ПЗРК "Ігла" із тепловізійним обладнанням. Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими в темну пору доби!" – написав він.

На відео "шахеди" збивають з ПЗРК "Ігла" та зенітного ракетного комплексу на південному напрямку.

Волонтер Сергій Притула повідомив, що такі тепловізори на "Ігли" кріплять у межах ініціативи його фонду.

В ніч проти 13 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками та балістичними ракетами – Повітряні сили повідомили, що всі цілі збито.

У травні нацгвардієць збив російську крилату ракету Х-55 з ПЗРК "Ігла", а згодом знищив ще одну ракету окупантів.

У липні військовослужбовець ЗСУ збив "шахед" з ПЗРК Stinger.

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