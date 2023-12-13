Українські захисники збили російські дрони-каміказе Shahed, зокрема, з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", оснащеного тепловізором. Відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Успішне застосування по "шахедах" ПЗРК "Ігла" із тепловізійним обладнанням. Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими в темну пору доби!" – написав він.

На відео "шахеди" збивають з ПЗРК "Ігла" та зенітного ракетного комплексу на південному напрямку.

Волонтер Сергій Притула повідомив, що такі тепловізори на "Ігли" кріплять у межах ініціативи його фонду.

  • В ніч проти 13 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками та балістичними ракетами – Повітряні сили повідомили, що всі цілі збито.
  • У травні нацгвардієць збив російську крилату ракету Х-55 з ПЗРК "Ігла", а згодом знищив ще одну ракету окупантів.
  • У липні військовослужбовець ЗСУ збив "шахед" з ПЗРК Stinger.

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