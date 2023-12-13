Украинские защитники сбили российские дроны-камиказы Shahed, в том числе, из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", оснащенного тепловизором. Видео опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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"Успешное применение по "шахедам" ПЗРК "Игла" с тепловизионным оборудованием. Благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных Сил становятся еще более эффективными в темное время!" – написал он.

На видео "шахеды" сбивают из ПЗРК "Игла" и зенитного ракетного комплекса на южном направлении.

Волонтер Сергей Притула сообщил, что такие тепловизоры на "Иглы" крепят в рамках инициативы его фонда.

В ночь на 13 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками и баллистическими ракетами – Воздушные силы сообщили, что все цели сбиты.

В мае нацгвардеец сбил российскую крылатую ракету Х-55 из ПЗРК "Игла", а затем уничтожил еще одну ракету оккупантов.

В июле военнослужащий ВСУ сбил "шахед" из ПЗРК Stinger.

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