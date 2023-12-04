У Повітряних силах показали момент збиття Shahed-136 та розвідувального дрона Supercam – відео
Повітряне командування "Південь" оприлюднило відео, як українські зенітники знищили у ніч проти 4 грудня шість "Shahed-136/131" та розвідувальний безпілотник "Supercam".
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У ніч проти 4 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 23 ударними безпілотниками типу Shahed.
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На оприлюдненому відео можна простежити, як українські військові підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади збивають "шахед" і розвідувальний безпілотник.
- У ніч проти 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Вдень вдарила балістикою по Дніпру.
- У ніч проти 1 грудня – 25 "шахедами" та ракетою X-59.
- У ніч проти 3 та 4 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Тюрін повідомляв, що чергові атаки на область обійшлася без потерпілих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.
- 4 грудня у Кривому Розі після обіду пролунали звуки вибухів.
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