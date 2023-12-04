Повітряне командування "Південь" оприлюднило відео, як українські зенітники знищили у ніч проти 4 грудня шість "Shahed-136/131" та розвідувальний безпілотник "Supercam". 

У ніч проти 4 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 23 ударними безпілотниками типу Shahed.

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На оприлюдненому відео можна простежити, як українські військові підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади збивають "шахед" і розвідувальний безпілотник.

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