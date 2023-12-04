Третю ніч поспіль Росія атакує ракетами Х-59 та десятками "шахедів": були прильоти

Загалом українська протиповітряна оборона знищила 18 дронів та ракету: зенітники та ракетники працювали у щонайменше дев'яти областях країни

Мобільна вогнева група працює по ''Шахеду'' (Ілюстративне фото)

В ніч проти 4 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 23 ударними безпілотниками типу Shahed. Повітряні сили повідомили, що було декілька влучань.

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За даними військових, ракету окупанти запустили з повітряного простору тимчасово окупованої території Херсонської області, а "шахеди" – з тимчасово окупованого Криму.

Загалом українська протиповітряна оборона знищила 18 дронів і ракету: зенітники та ракетники працювали у щонайменше дев'яти областях країни.

Зокрема дрони збивали у Старокостянтинові на Хмельниччині, про що заявляв заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

У ніч проти 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

У ніч проти 1 грудня – 25 "шахедами" та ракетою X-59.

У ніч проти 3 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Тюрін повідомляв, що чергова атака на область обійшлася без потерпілих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.

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