Третью ночь подряд Россия атакует ракетами Х-59 и десятками "шахедов": были прилеты

В целом украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 дронов и ракету: зенитчики и ракетчики работали по меньшей мере в девяти областях страны

Мобильная огневая группа работает по ''Шахеду'' (Иллюстративное фото)

В ночь на 4 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 23 ударными беспилотниками типа Shahed. Воздушные силы сообщили, что было несколько попаданий.

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По данным военных, ракету оккупанты запустили с воздушного пространства временно оккупированной территории Херсонской области, а "шахеды" – из временно оккупированного Крыма.

В целом украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 дронов и ракету: зенитчики и ракетчики работали по меньшей мере в девяти областях страны.

В частности, дроны сбивали в Староконстантинове в Хмельницкой области, о чем заявлял заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

В ночь на 1 декабря – 25 "шахедами" и ракетой X-59.

В ночь на 3 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Тюрин сообщал, что очередная атака на область обошлась без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

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