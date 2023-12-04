Вночі Росія знов атакувала "шахедами" Старокостянтинів. Працювала ППО

У місті розташований військовий аеродром, який росіяни регулярно намагаються знищити. Місцева влада заявила, що ворог не досяг своєї цілі

Робота ППО (Ілюстративне фото)

У ніч проти 4 грудня Росія атакувала Україну групами ударних безпілотників, у Хмельницькій області лунали вибухи. Згодом представники місцевої влади повідомили про роботу протиповітряної оборони у Старокостянтинові.

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00:49. Повітряні сили заявили про рух "шахедів" у напрямку Старокостянтинова.

01:10. У місті пролунали вибухи, передавали кореспонденти Суспільного.

Заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін одразу попередив про роботу ППО.

Пізніше, о 04:55 він додав, що "повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає".

У місті розташований військовий аеродром – він є одним із місць базування штурмовиків Су-24М, які можуть запускати крилаті ракети типу Storm Shadow та SCALP.

У ніч проти 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

У ніч проти 1 грудня – 25 "шахедами" та ракетою X-59.

У ніч проти 3 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Тюрін повідомляв, що чергова атака на область обійшлася без потерпілих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.

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