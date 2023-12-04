Ночью Россия снова атаковала "шахедами" Староконстантинов. Работала ПВО

В городе расположен военный аэродром, который россияне регулярно пытаются уничтожить. Местные власти заявили, что враг не достиг своей цели

Работа ПВО (Иллюстративное фото)

В ночь на 4 декабря Россия атаковала Украину группами ударных беспилотников, в Хмельницкой области раздавались взрывы. Впоследствии представители местных властей сообщили о работе противовоздушной обороны в Староконстантинове.

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00:49. Воздушные силы заявили о движении "шахедов" в направлении Староконстантинова.

01:10. В городе раздались взрывы, передавали корреспонденты Общественного.

Заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сразу же предупредил о работе ПВО.

Позже, в 04:55 он добавил, что "сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет".

В городе расположен военный аэродром – один из мест базирования штурмовиков Су-24М, которые могут запускать крылатые ракеты типа Storm Shadow и SCALP.

В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

В ночь на 1 декабря – 25 "шахедами" и ракетой X-59.

В ночь на 3 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Тюрин сообщал, что очередная атака на область обошлась без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

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