В Воздушных силах показали момент сбития Shahed-136 и дрона Supercam – видео
Воздушное командование "Юг" обнародовало видео, как украинские зенитчики уничтожили в ночь на 4 декабря шесть "Shahed-136/131" и разведывательный беспилотник "Supercam".
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В ночь на 4 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 23 ударными беспилотниками типа Shahed.
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На видео можно проследить, как украинские военные подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады сбивают "шахед" и разведывательный беспилотник.
- В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Днем ударила баллистика по Днепру.
- В ночь на 1 декабря – 25 "шахедами" и ракетой X-59.
- В ночь на 3 и 4 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Тюрин сообщал, что очередные атаки на область обошлась без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.
- 4 декабря в Кривом Роге после обеда раздались звуки взрывов.
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