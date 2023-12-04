Воздушное командование "Юг" обнародовало видео, как украинские зенитчики уничтожили в ночь на 4 декабря шесть "Shahed-136/131" и разведывательный беспилотник "Supercam".

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В ночь на 4 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 23 ударными беспилотниками типа Shahed.

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На видео можно проследить, как украинские военные подразделений Херсонской зенитной ракетной бригады сбивают "шахед" и разведывательный беспилотник.

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