В Одесі були вибухи. Працювали сили ППО, Росія запустила "шахеди"

Ввечері 13 грудня росіяни вчергове запустили "шахеди" по Україні. Сили ППО відпрацьовують на півдні

Полювання на "шахеди" (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Ввечері 13 грудня росіяни вчергове запустили "шахеди" по Україні. Одеситів закликають залишатись в укриттях, Сили оборони півдня попередили про роботу ППО.

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О 19:27 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

О 19:51 Сили оборони півдня повідомили, що напрямок руху дронів – Білгород-Дністровський район.

"Сили протиповітряної оборони працюють! Їм не заважайте, в мережу нічого не викладайте", – закликали військові.

Повітряні сили о 20:07 закликали мешканців Одеси перебувати в укриттях.

О 20:14 в Одесі пролунали вибухи, повідомило Суспільне.

В ніч проти 13 грудня у небі над Києвом сили ППО збили 10 балістичних ракет, над Одесою – стільки ж "шахедів".

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