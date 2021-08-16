ОГП: Декана харьковского вуза взяли на взятке $15 000. Половину хотел "в кратчайшие сроки"

В Харькове декана вуза задержали за взяточничество – он требовал $15 000 за поступление в аспирантуру, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, декан факультета одного из харьковских вузов требовал от абитуриента $15 000 за "помощь" в поступлении в аспирантуру одного из национальных научных центров.

При этом, как утверждают в ОГП, декан хотел получить $7500 "в кратчайшие сроки перед вступлением", а остальное – непосредственно перед защитой диссертации.

Первую часть взятки, $3500, декан факультета получил 29 июля 2021-го.

Сегодня, 16 августа, он получил еще $4000, и на этой части взятки его задержали правоохранители.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

В мае 2020-го полиция задержала ректора и проректора харьковского вуза по подозрению в получении взятки в размере 300 000 грн.

В июне в Киеве задержали проректора одного из частных университетов – он якобы требовал у иностранных граждан 220 000 грн за поступление в вуз.

15 июля 2021-го правоохранители заявили о задержании профессора Ровенской медицинской академии на взятке в размере 33 000 грн за поступление в вуз.

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Оксана Житнюк

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