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ОГП: Декана харьковского вуза взяли на взятке $15 000. Половину хотел "в кратчайшие сроки"

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 15:53
ОГП: Декана харьковского вуза взяли на взятке $15 000. Половину хотел
Задержание (Фото - ОГП)

В Харькове декана вуза задержали за взяточничество – он требовал $15 000 за поступление в аспирантуру, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, декан факультета одного из харьковских вузов требовал от абитуриента $15 000 за "помощь" в поступлении в аспирантуру одного из национальных научных центров.

При этом, как утверждают в ОГП, декан хотел получить $7500 "в кратчайшие сроки перед вступлением", а остальное – непосредственно перед защитой диссертации.

Первую часть взятки, $3500, декан факультета получил 29 июля 2021-го.

Сегодня, 16 августа, он получил еще $4000, и на этой части взятки его задержали правоохранители.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности. 

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Оксана Житнюк
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Харьков взятка вуз университет ОГП декан аспирантура
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