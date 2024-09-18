ОГП: Житель Кировоградской области обманул мать погибшего военного на 1 млн грн

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

В Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, завладел средствами семьи погибшего военнослужащего. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

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Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По версии следствия, мать военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который защищал Марьинку Донецкой области и погиб в декабре 2022 года, начала получать выплаты, связанные с потерей своего сына.

Задержанный, пользуясь уязвимым состоянием женщины, убедил ее, что именно он ускорил государственные выплаты, а также в необходимости передачи части средств для помощи армии. Таким образом, он завладел средствами пострадавшей в сумме более 1 млн грн, сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали мужчину при получении очередной части средств – 300 000 грн. Деньги нашли у него в автомобиле.

В Нацполиции уточнили, что 46-летний житель региона звонил по телефону родным погибших военных, представляясь подполковником ВСУ, заставлял их отдавать часть посмертных выплат якобы на армию.

В случае отказа мужчина угрозами и запугиванием заставлял родственников передавать средства, рассказали правоохранители.

Он был задержан во вторник, 17 сентября. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили поддельное удостоверение на вымышленное имя подполковника ВСУ, документы, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, отметили в Нацполиции.

Мужчине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

В феврале СБУ заявила о нейтрализации в Запорожье преступной группировки, занимавшейся рэкетом. По данным следствия, подозреваемые "выбивали" деньги от вдовы погибшего воина ВСУ и угрожали убить их ребенка.

9 июля правоохранители заявили о задержании членов преступной группы в Днепре, которые похитили почти 1,5 млн грн со счетов погибших военных.

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