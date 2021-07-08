"Огромная пробка". В Одессе Московский патриархат устроил крестный ход на Объездной – фото

В Одессе из-за крестного хода прихожан УПЦ Московского патриархата произошел транспортный коллапс на Объездной дороге. Об этом сообщает местное издание Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, из-за крестного хода перекрыли часть трассы, тысячи прихожан сопровождают полиция, спасатели и медики. На фото видно, что колона верующих полностью заняла одну из полос дороги.

Журналисты пишут, что из-за крестного хода образовалась "огромная пробка" – застрявшие в ней водители сообщали, что транспортный коллапс тянулся до Днепропетровской дороги.

Читайте также: Большинство верующих в Украине ассоциируют себя с автокефальной ПЦУ: опрос КМИС

В пресс-службе Одесской епархии УПЦ МП сообщили, что прихожане вышли рано утром от храма Владимирской иконы Божией Матери и идут в Свято-Покровский скит в селе Мариновка, где их ждет всенощное бдение с управляющим епархией Агафангелом.

Судя по сервису мониторинга пробок от Google Maps, сейчас колонна находится у села Августовка.

В 2020 году из-за нарушения карантинных норм открыли уголовное дело в связи с крестным ходом УГКЦ в Самборе Львовской области.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.