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"Огромная пробка". В Одессе Московский патриархат устроил крестный ход на Объездной – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 11:52
Крестный ход в Одессе (фото 3 - Думская)

В Одессе из-за крестного хода прихожан УПЦ Московского патриархата произошел транспортный коллапс на Объездной дороге. Об этом сообщает местное издание Думская.

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Как отмечается, из-за крестного хода перекрыли часть трассы, тысячи прихожан сопровождают полиция, спасатели и медики. На фото видно, что колона верующих полностью заняла одну из полос дороги.

Журналисты пишут, что из-за крестного хода образовалась "огромная пробка" – застрявшие в ней водители сообщали, что транспортный коллапс тянулся до Днепропетровской дороги.

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В пресс-службе Одесской епархии УПЦ МП сообщили, что прихожане вышли рано утром от храма Владимирской иконы Божией Матери и идут в Свято-Покровский скит в селе Мариновка, где их ждет всенощное бдение с управляющим епархией Агафангелом.

Судя по сервису мониторинга пробок от Google Maps, сейчас колонна находится у села Августовка.

Марк Сировой
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одесса московский патриархат крестный ход пробка объездная
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