Оккупанты бьют минометными минами по Сумской области: утром было более 30 прилетов из РФ

Сегодня утром оккупанты снова обстреляли Сумскую область с территории России. Зафиксированы прилеты более 30 мин, сообщает Госпогранслужба.

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"Пограничники Сумского отряда зафиксировали прилеты более 30 минометных мин, выпущенных со стороны российского села Городище", – сказано в сообщении.

В ГПСУ отметили, что россияне били по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого обстрела мины разрывались на окраине одного из сел.

Украинские военнослужащие во время обстрела не пострадали.

23 апреля несколько сел Конотопского района Сумской области подверглись артиллерийскому обстрелу с территории России.

27 апреля российские оккупанты обстреляли из минометов Эсманскую громаду в Сумской области: за полчаса было более 50 прилетов.

Оксана Житнюк

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