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Около Донецка возник масштабный пожар: видео

25.07.2020, 20:52
Около Донецка возник масштабный пожар: видео - Фото
Пожар около Донецка (Фото - Facebook)

По предположениям жителей Донецка, может гореть мусорный полигон в Ясиноватой или нефтебаза около Макеевки

Рядом с оккупированным российско-террористическими войсками Донецком возник масштабный пожар, сообщают в соцсетях местные жители.

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Заявлений оккупационных властей о происходящем пока нет.

Жители города выдвигают версии о возможном пожаре на мусорном полигоне в Ясиноватой или на нефтебазе около Макеевки.

  • 25 сентября 2019 года из-за пожара и взрывов на арсенале боевиков эвакуировали жителей одного из районов.
Денис Юдин
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