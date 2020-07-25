Около Донецка возник масштабный пожар: видео
25.07.2020, 20:52
Пожар около Донецка (Фото - Facebook)
По предположениям жителей Донецка, может гореть мусорный полигон в Ясиноватой или нефтебаза около Макеевки
Рядом с оккупированным российско-террористическими войсками Донецком возник масштабный пожар, сообщают в соцсетях местные жители.
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Заявлений оккупационных властей о происходящем пока нет.
Жители города выдвигают версии о возможном пожаре на мусорном полигоне в Ясиноватой или на нефтебазе около Макеевки.
- 25 сентября 2019 года из-за пожара и взрывов на арсенале боевиков эвакуировали жителей одного из районов.
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