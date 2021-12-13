Оранжевая зона COVID-карантина расширилась, в красной остаются 10 областей

В Украине расширилась оранжевая зона карантина, в сравнении со вчерашним днем ее пополнила Одесская область. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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На утро 13 декабря в Украине действуют такие зоны карантина:

Желтая – Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая;

Красная – Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская;

Оранжевая – Донецкая, Закарпатская, Одесская области.

Главное отличие красной и желтой зоны карантина заключается в требовании к COVID-сертификатам о вакцинации, которые позволяют избежать ограничений. В красной зоне требуются две дозы прививки, в желтой – достаточно одной.

Оранжевая зона сигнализирует, что регион скоро может перейти из желтой в красную, а власти могут вводить дополнительные меры по контролю за карантином.

Инфографики с карантинными ограничениями можно увеличить, кликнув на них.

С 7 декабря Киев и восемь областей вышли из красной зоны карантина. Сейчас в них действует желтая зона.

За прошедшие сутки в Украине выявили более 4000 новых больных коронавирусом, больше всего случаев зафиксировано в Киеве, Одесской и Волынской областях.

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Марк Сировой

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