Оранжевая зона COVID-карантина расширилась, в красной остаются 10 областей
В Украине расширилась оранжевая зона карантина, в сравнении со вчерашним днем ее пополнила Одесская область. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
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На утро 13 декабря в Украине действуют такие зоны карантина:
Желтая – Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая;
Красная – Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская;
Оранжевая – Донецкая, Закарпатская, Одесская области.
Главное отличие красной и желтой зоны карантина заключается в требовании к COVID-сертификатам о вакцинации, которые позволяют избежать ограничений. В красной зоне требуются две дозы прививки, в желтой – достаточно одной.
Оранжевая зона сигнализирует, что регион скоро может перейти из желтой в красную, а власти могут вводить дополнительные меры по контролю за карантином.
Инфографики с карантинными ограничениями можно увеличить, кликнув на них.
- С 7 декабря Киев и восемь областей вышли из красной зоны карантина. Сейчас в них действует желтая зона.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 4000 новых больных коронавирусом, больше всего случаев зафиксировано в Киеве, Одесской и Волынской областях.
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