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Оранжевая зона COVID-карантина расширилась, в красной остаются 10 областей

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 09:23
Оранжевая зона COVID-карантина расширилась, в красной остаются 10 областей - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине расширилась оранжевая зона карантина, в сравнении со вчерашним днем ее пополнила Одесская область. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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На утро 13 декабря в Украине действуют такие зоны карантина:

Желтая – Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая;

Красная – Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская;

Оранжевая – Донецкая, Закарпатская, Одесская области.

Главное отличие красной и желтой зоны карантина заключается в требовании к COVID-сертификатам о вакцинации, которые позволяют избежать ограничений. В красной зоне требуются две дозы прививки, в желтой – достаточно одной.

Оранжевая зона сигнализирует, что регион скоро может перейти из желтой в красную, а власти могут вводить дополнительные меры по контролю за карантином.

Оранжевая зона COVID-карантина расширилась, в красной остаются 10 областей

Инфографики с карантинными ограничениями можно увеличить, кликнув на них.

Оранжевая зона COVID-карантина расширилась, в красной остаются 10 областей

Оранжевая зона COVID-карантина расширилась, в красной остаются 10 областей

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Марк Сировой
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