Организатора песенного фестиваля дважды привлекли за нарушение карантина: фото

По данным полиции, в последние два дня фестиваля "Звездный прибой" было значительно превышено количество зрителей

В Херсонской области полиция дважды привлекла организатора песенного фестиваля "Звездный прибой" за нарушение правил карантина. Об этом сообщает пресс-служба областной полциии.

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В течение последних четырех дней в курортном поселке Железный Порт проходил фестиваль. "Его организатор не придерживался советов полиции и допустил нарушение карантинных правил", - отметили в полиции.

Глава управления превентивной работы полиции Херсонской области Вячеслав Шинкарев уточнил, что в органы местной власти с заявкой о проведении с 24 по 27 июля песенного фестиваля обратилась директор одного из прибрежных пансионатов, расположенных в Железном Порту.

Полицейские провели с организатором разъяснительную работу по соблюдению и недопущению нарушения карантинных правил.

"В последние два дня фестиваля было значительно превышено количество зрителей концертной программы", - уточнили в полиции.

В результате полиция оформила административные материалы по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей), что влечет наложение штрафа на граждан от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Всего с начала введения карантина полиция составила 865 административных протоколов за ст.44-3 КоАП.

На сайте Минздрава опубликованы временные правила и рекомендации для проведения массовых культурно-художественных мероприятий на период карантина. В областях, где сохраняется положительная динамика заболеваемости, их можно проводить с 10 июня.

224 человека (трое - за минувшие сутки). По данным на 29 июля, в Херсонской области с начала эпидемии заболели

За последние сутки в Украине зафиксировали 1022 заболевших. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 67 597 человек, из них 1650 умерли, 37 394 выздоровели.

Арина Толина

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