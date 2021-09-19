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Остановили поезд. В Волынской области ГСЧС спасла коня, который застрял копытом в рельсах

19.09.2021, 08:49
Остановили поезд. В Волынской области ГСЧС спасла коня, который застрял копытом в рельсах - Фото
ГСЧС спасли коня (Фото - пресс-служба ГСЧС)

В городе Рожище Волынской области сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли коня, который застрял копытом в рельсах. Для проведения работ было остановлено движение электропоезда "Ковель-Луцк". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Конь угодил копытом в отверстие между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда. 

"Спасатели при помощи гидравлических ножниц увеличили промежуток между ними и спасли животное с ловушки", – говорят в ведомстве. 

Остановили поезд. В Волынской области ГСЧС спасла коня, который застрял копытом в рельсах

На время проведения спасательных работ пришлось остановить движение поезда "Ковель-Луцк".

  • 15 сентября стало известно, что на Фарерских островах за день убили 1428 дельфинов – это наибольшее количество за всю историю наблюдений. 
Владислав Сердюк
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конь ГСЧС Волынская область
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