Остановили поезд. В Волынской области ГСЧС спасла коня, который застрял копытом в рельсах
19.09.2021, 08:49
ГСЧС спасли коня (Фото - пресс-служба ГСЧС)
В городе Рожище Волынской области сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли коня, который застрял копытом в рельсах. Для проведения работ было остановлено движение электропоезда "Ковель-Луцк". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Конь угодил копытом в отверстие между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда.
"Спасатели при помощи гидравлических ножниц увеличили промежуток между ними и спасли животное с ловушки", – говорят в ведомстве.
На время проведения спасательных работ пришлось остановить движение поезда "Ковель-Луцк".
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