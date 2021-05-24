Падение воздушного шара у Каменца-Подольского. Медики рассказали о состоянии пострадавших

После вчерашнего падения воздушного шара под Каменцом-Подольском пятерых пострадавших госпитализировали в местную горбольницу с травмами. Сегодня директор больницы Александр Чернец в комментарии Суспільному рассказал об их состоянии.

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Одного из пострадавших, 31-летнего жителя Хмельницка, у которого был диагностирован перелом пальцев, уже выписали.

Трое пока находятся на лечении с травмами разной степени тяжести. И еще один лежит в реанимации с многочисленными переломами – его успешно прооперировали, сейчас состояние стабильное.

Вчера, 23 мая, под Каменцом-Подольским упал воздушный шар – один человек погиб на месте, еще пятеро были госпитализированы.

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Дарья Мостовая

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