Падение воздушного шара у Каменца-Подольского. Медики рассказали о состоянии пострадавших
24.05.2021, 15:45
Падение воздушного шара под Каменцом-Подольским (фото - поліція Хмельницької області, Facebook)
После вчерашнего падения воздушного шара под Каменцом-Подольском пятерых пострадавших госпитализировали в местную горбольницу с травмами. Сегодня директор больницы Александр Чернец в комментарии Суспільному рассказал об их состоянии.
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Одного из пострадавших, 31-летнего жителя Хмельницка, у которого был диагностирован перелом пальцев, уже выписали.
Трое пока находятся на лечении с травмами разной степени тяжести. И еще один лежит в реанимации с многочисленными переломами – его успешно прооперировали, сейчас состояние стабильное.
- Вчера, 23 мая, под Каменцом-Подольским упал воздушный шар – один человек погиб на месте, еще пятеро были госпитализированы.
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