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Падение воздушного шара у Каменца-Подольского. Медики рассказали о состоянии пострадавших

24.05.2021, 15:45
Падение воздушного шара у Каменца-Подольского. Медики рассказали о состоянии пострадавших - Фото
Падение воздушного шара под Каменцом-Подольским (фото - поліція Хмельницької області, Facebook)

После вчерашнего падения воздушного шара под Каменцом-Подольском пятерых пострадавших госпитализировали в местную горбольницу с травмами. Сегодня директор больницы Александр Чернец в комментарии Суспільному рассказал об их состоянии. 

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Одного из пострадавших, 31-летнего жителя Хмельницка, у которого был диагностирован перелом пальцев, уже выписали.

Трое пока находятся на лечении с травмами разной степени тяжести. И еще один лежит в реанимации с многочисленными переломами – его успешно прооперировали, сейчас состояние стабильное.

  • Вчера, 23 мая, под Каменцом-Подольским упал воздушный шар – один человек погиб на месте, еще пятеро были госпитализированы.

Читайте также: В США упали три воздушных шара: пилоты не справились с управлением

Дарья Мостовая
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