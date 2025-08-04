Перед пожаром во львовском отеле "Власта" прогремел взрыв – городской совет

В результате пожара в гостинице во Львове ранения получили шесть человек

Место пожара (Фото: ГСЧС)

Днем в понедельник, 4 августа, во Львове в гостинице "Власта" произошел пожар. По предварительным данным, перед возгоранием в одном из номеров прогремел взрыв. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На момент возгорания в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о шести пострадавших, среди них – двое детей. Все пострадавшие были доставлены в Первое медицинское объединение. Угрозы их жизни нет – травмы легкие.

Впоследствии Львовский городской совет уточнил, что один человек получил сильные ожоги. Предварительно, в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что возгорание возникло на девятом этаже гостиницы на улице Клепаровская. Спасатели эвакуировали 15 человек.

Как сообщило Суспильне со ссылкой на спикера ГСЧС во Львовской области Виталия Туровцева, по состоянию на 14:05 пожар полностью потушили.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что на момент прибытия пожарных с верхних этажей выбивался густой черный дым. Ситуацию усложняло сильное задымление помещений, что усложняло поиск очага возгорания и эвакуацию людей.

К тушению привлекли 70 спасателей и 14 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями.

В ГСЧС уточнили, что спасли 11 человек. Шесть из них были госпитализированы.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Местные паблики распространили видео, на которых видно, как из отеля идет дым.

2 февраля 2025 года в гостинице Львова произошел взрыв, один человек получил ранения. В отеле взрывной волной повреждены окна и двери.