Перед пожежею у львівському готелі "Власта" пролунав вибух – міська рада

Унаслідок пожежі в готелі у Львові поранень дістали шість людей

Місце пожежі (Фото: ДСНС)

Вдень у понеділок, 4 серпня, у Львові у готелі "Власта" сталася пожежа. За попередніми даними, перед загорянням в одному з номерів пролунав вибух. Про це повідомила Львівська міська рада.

Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. На момент загоряння в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про шістьох потерпілих, серед них – двоє дітей. Усі постраждалі були доставлені до Першого медичного обʼєднання. Загрози їхньому життю немає – травми легкі.

Згодом Львівська міська рада уточнила, що один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо, у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла, що займання виникло на дев'ятому поверсі готелю на вулиці Клепарівська. Рятувальники евакуювали 15 людей.

Як повідомило Суспільне із посиланням на речника ДСНС у Львівській області Віталія Туровцева, станом на 14:05 пожежу повністю загасили.

Згодом в ДСНС уточнили, що на момент прибуття вогнеборців з верхніх поверхів вибивався густий чорний дим. Ситуацію ускладнювало сильне задимлення приміщень, що ускладнювало пошук осередку займання та евакуацію людей.

До гасіння залучили 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

В ДСНС уточнили, що врятували 11 людей. Шістьох з них було госпіталізовано.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Місцеві пабліки розповсюдили відео, на яких видно, як з готелю йде дим.

2 лютого 2025 року у готелі Львова стався вибух, один чоловік отримав поранення. В готелі вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері.