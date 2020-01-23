Первый в Украине лыжный патруль будет работать на Закарпатье

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На горнолыжном курорте Красия на Закарпатье с субботы, 25 января, начнет работать лыжный патруль, который будет следить за порядком и безопасностью. Об этом сообщает Укринформ.

Это социальный проект курорта и полиции, сотрудники полиции принимают в нем участие на общественных началах. Курорт будет предоставлять снаряжение полицейским, они также будут иметь специальный значок лыжного патруля.

Один из соорганизаторов проекта отметил, что на европейских и мировых курортах - жесткое отношение к хулиганам и нарушителям спокойствия, которые портят отдых другим и наносят материальный ущерб, и что нужно закрепить такую ​​форму обеспечения общественного порядка законодательно.

В апреле 2019 года в Киеве на усиленное патрулирование улиц заступили мобильные группы быстрого реагирования полиции.

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