Под Киевом в детском саду – вспышка коронавируса

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В Броварах Киевской области в детском саду "Калинка" у девяти детей и троих взрослых подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Игорь Сапожко.

По его словам, утром 6 июня образцы для проведения ПЦР-анализа взяли у всех работников детсада и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заразилась коронавирусом.

"По результатам исследования, тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - сообщил мэр.

По словам Сапожко, детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Мэр пообещал, что другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

19 мая 2020-го в Минздраве анонсировали возобновление работы детских садов с 25 мая.

25 мая Кличко объяснил , когда смогут заработать детские секции и лагеря.

С 1 июня в Киеве возобновили работу 466 детских садов.