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Под Киевом в детском саду – вспышка коронавируса

Под Киевом в детском саду – вспышка коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: Farooq Khan/EPA
08.06.2020, 17:16

В Киевской области в Броварах в детском саду зафиксирована вспышка коронавируса

В Броварах Киевской области в детском саду "Калинка" у девяти детей и троих взрослых подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Игорь Сапожко.

По его словам, утром 6 июня образцы для проведения ПЦР-анализа взяли у всех работников детсада и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заразилась коронавирусом. 

"По результатам исследования, тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - сообщил мэр.

По словам Сапожко, детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Мэр пообещал, что другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

  • 19 мая 2020-го в Минздраве анонсировали возобновление работы детских садов с 25 мая.
  • 25 мая Кличко объяснил, когда смогут заработать детские секции и лагеря.
  • С 1 июня в Киеве возобновили работу 466 детских садов.
Наталия Медведева
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