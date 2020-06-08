Под Киевом в детском саду – вспышка коронавируса

В Броварах Киевской области в детском саду "Калинка" у девяти детей и троих взрослых подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Игорь Сапожко.
По его словам, утром 6 июня образцы для проведения ПЦР-анализа взяли у всех работников детсада и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заразилась коронавирусом.
"По результатам исследования, тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - сообщил мэр.
По словам Сапожко, детский сад "Калинка" закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.
Мэр пообещал, что другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.