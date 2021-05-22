Под Львовом произошла стрельба: из охотничьего ружья ранены полицейский и лесничие – фото

Во Львовской области из охотничьего ружья ранили полицейского и двух лесничих. Подозреваемый в стрельбе задержан, ему грозит пожизненное заключение, передает пресс-служба областной полиции.

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Как сообщается, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 мая. У ГП "Бродовский лесхоз" возле села Лешнив выявили подводу с бревнами сосны. На место выехала полиция.

По правоохранителям и лесничим открыли огонь с противоположного берега реки, когда они документировали незаконную вырубку леса, пишут в полиции. Стрелок скрылся на мотоцикле.

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В результате инцидента был ранен в шею 20-летний полицейский, его госпитализировали, отмечают правоохранители. 34-летний мастер леса и 49-летний инженер лесхоза от госпитализации отказались. Угрозы жизням раненых – нет.

В полиции говорят, что им удалось установить стрелка – 19-летнего местного жителя. По данным полиции, он вел огонь из охотничьего ружья.

Открыто уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя. Максимальная санкция – пожизненный тюремный срок.

В феврале сообщалось, что на Закарпатье контрабандисты напали на пограничников.

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Марк Сировой

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