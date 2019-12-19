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Под Львовом сгорела редакция. Журналисты говорят о поджоге: видео

Под Львовом сгорела редакция. Журналисты говорят о поджоге: видео - Фото
Фото - Sergiy Tomilenko, Facebook
19.12.2019, 13:15

Полностью выгорел компьютерный кабинет районной газеты

В городе Самбор Львовской области сгорела редакция районной газеты Голос Самборщины. Сообщение об этом опубликовано на Facebook-странице издания.

Главред газеты Мария Пукий в комментарии Zaxid.net рассказала, что в результате пожара полностью выгорел компьютерный кабинет, в котором готовились выпуски. Также, по ее словам, был вынесен сейф с документами. Позже правоохранители нашли его неподалеку от редакции.

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По ее словам, более года назад была попытка ограбления редакции. Тогда выбили окно в типографии на первом этаже, проникли в здание и похитили фотоаппараты. Теперь же, утверждает Пукий, состоялся поджог редакции. Редактор связывает его с тем, что кто-то может посягать на часть помещения типографии, которая сейчас находится в коммунальной собственности Львовского облсовета.

Корреспонденту LIGA.net в полиции подтвердили информацию о пожаре, однако пока не смогли прокомментировать версию о поджоге, поскольку еще проводятся следственные действия на месте инцидента.

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