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Cosmopolitan уволил журналистку из-за скандального поста

Cosmopolitan уволил журналистку из-за скандального поста - Фото
Фото: Facebook/Евгения Плихина
05.12.2019, 13:00

В редакции журнала заявили, что "ее текст не касается позиции бренда"

5 декабря Cosmopolitan Ukraine уволил заместителя главного редактора журнала Евгению Плихину из-за скандального поста в Facebook о "помпезных похоронах" с "вопиющим драматизмом", которые оказались церемонией прощания с бойцом ЦСО СБУ "Альфа" Денисом Волочаевым, который недавно погиб на Донбассе во время боевого задания. Об этом говорится в Facebook журнала. 

"Наше издательство прекращает сотрудничество с Евгений Плихиной - она покидает должность заместителя главного редактора журнала", - заявляют в редакции. 

"Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину, и ценит светлую память погибших, которые отдали свою жизнь за наше мирное будущее", - говорится в сообщении.

  • 4 декабря Плихина в Facebook написала саркастический пост о "помпезных похоронах". Оказалось, что речь идет о прощании с полковником ЦСО СБУ "Альфа" Денисом Волочаевым, погибшим во время выполнения боевого задания на Донбассе
  • Позже она удалила пост и написала новый, но уже с извинениями. Cosmopolitan также извинился за пост сотрудницы. 
  • Сейчас страница Плихиной в Facebook удалена.
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Cosmopolitan евгения плихина
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