Cosmopolitan уволил журналистку из-за скандального поста

Фото: Facebook/Евгения Плихина

5 декабря Cosmopolitan Ukraine уволил заместителя главного редактора журнала Евгению Плихину из-за скандального поста в Facebook о "помпезных похоронах" с "вопиющим драматизмом", которые оказались церемонией прощания с бойцом ЦСО СБУ "Альфа" Денисом Волочаевым, который недавно погиб на Донбассе во время боевого задания. Об этом говорится в Facebook журнала.

"Наше издательство прекращает сотрудничество с Евгений Плихиной - она покидает должность заместителя главного редактора журнала", - заявляют в редакции.

"Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину, и ценит светлую память погибших, которые отдали свою жизнь за наше мирное будущее", - говорится в сообщении.