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Боевики забрали тело погибшего на Донбассе офицера "Альфы" - СМИ

Боевики забрали тело погибшего на Донбассе офицера "Альфы" - СМИ - Фото
Дмитрий Каплунов (слева) и Денис Волочаев (Фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)
04.12.2019, 20:59

Тело подполковника Дмитрия Каплунова пришлось временно оставить в "серой" зоне и его забрали боевики

Украина при прилагает все усилия, чтобы вернуть тело погибшего на Донбассе подполковника Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Бутусов рассказал подробности произошедшего.

По его информации, в ночь с 30 ноября на 1 декабря группа спецназа управления "Альфа" СБУ выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдению в "серой зоне" в районе села Староласпа Донецкой области. Это район находится далеко за пределами зоны разведения войск в районе Богдановки.

Ночью, при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач, произошел подрыв на мине. Подполковник Дмитрий Каплунов получил смертельные ранения и погиб на месте. Денис Волочаев и еще один офицер были ранены. Группа забрала оружие и документы погибшего и понесла раненых к своим позициям.

Отмечается, что поскольку подрыв произошел в "серой" зоне, противник подрыв не наблюдал и отходу не препятствовал. Во время эвакуации от тяжелых ранений умер подполковник Волочаев.

Подразделения 1-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ на Донбассе обнаружили место подрыва и тело Каплунова на следующий день. Позиции противника находились недалеко и вынести Каплунова наши уже не смогли.

Бутусов пишет, что в результате разглашения данных в украинских соцсетях, противник сумел получить представление о ситуации до того, как сумели обменять тело Каплунова, и сейчас проводит информационную операцию по дискредитации украинских спецслужб.

Прилагаются все усилия для возврата тела погибшего.

  • 4 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).
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