Под Одессой дрон влетел в высотку. Всего ночью было до сотни дронов: какие последствия в регионах
В ночь на 22 января Россия в очередной раз атаковала Украину почти сотней беспилотников, в частности "шахеды" ударили по Одесской, Днепропетровской, Черкасской областям. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, местные военные администрации и спасатели.
В Одесском районе российский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без дальнейшей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили.
Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, в том числе восемь детей, сообщил глава ОВА Олег Кипер.
В Днепропетровской области два человека получили ранения в результате дроновых атак, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В Васильковской общине Синельниковского района пострадала 82-летняя женщина. Также повреждены жилая застройка, офисное здание и газопровод. Возникли пожары, их потушили.
В Кривом Роге в результате российского удара травмирована 70-летняя женщина, горел частный дом.
В Павлограде дроны повредили частные дома и авто.
В Чернигове зафиксировано падение "шахеда", но без взрыва, сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский.
Всего, по данные Воздушных сил, ночью РФ атаковала 94 дронами, около 55 из них – "шахеды". Сбить/подавить удалось 80 из них.
Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) – еще на четырех.
- Вечером 21 января россияне ударили беспилотниками по Запорожью, в частности по парковке "Эпицентра".
Комментарии (0)