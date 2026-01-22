Під Одесою дрон влетів у висотку. Загалом уночі було до сотні дронів: які наслідки у регіонах

Уночі Росія атакувала 94 дронами, більшість із яких – "шахеди". 80 БпЛА збито, проте є наслідки у різних областях. Загинув неповнолітній

Наслідки атаки на Дніпропетровщині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 22 січня Росія вчергове атакувала Україну майже сотнею безпілотників, зокрема "шахеди" вдарили по Одеській, Дніпропетровській, Черкаській областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України, місцеві військові адміністрації та рятувальники.

В Одеському районі російський дрон влучив між 18 і 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад і скління будинку, а також припарковані автомобілі.

З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, зокрема вісьмох дітей, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

У Дніпропетровській області двоє людей отримали поранення внаслідок дронових атак, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Васильківській громаді Синельниківського району постраждала 82-річна жінка. Також пошкоджено житлову забудову, офісну будівлю і газогін. Виникли пожежі, їх згасили.

У Кривому Розі внаслідок російського удару травмовано 70-річну жінку, горів приватний будинок.

У Павлограді дрони пошкодили приватні будинки та авто.

У Чернігові зафіксовано падіння "шахеда", але без вибуху, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.

Загалом, за даними Повітряних сил, уночі РФ атакувала 94 дронами, близько 55 із них – "шахеди". Збити/подавити вдалося 80 із них.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – ще на чотирьох.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:30. Внаслідок нічної атаки РФ на Одеський район смертельного поранення зазнав підліток 2009 року народження, повідомив Кіпер.